Serik'te kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Serik ilçesinde Erol Demir yönetimindeki otomobil ile Hakkı Bozan idaresindeki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada araç sürücüleri yaralandı ve olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır.