Serik'te inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında depoda bulunan seramik ve tahta paletler kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akçaalan Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında inşaat malzemeleri satan firmaya ait açık alandaki deposunda yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi sonucu bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanıcı maddeler içeren malzemelerin bulunması nedeniyle kısa sürede depoyu saran yangına 3 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu 1 saatte söndürülebildi. Depoda bulunan inşaat malzemelerinden seramik ve tahta paletler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)