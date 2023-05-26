Serik'te 'Bağımlı olma bağlı ol' etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde 'Bağımlı olma bağlı ol' etkinliği yapıldı.

Serik 9 Mart Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Sergide yöresel yemeklerin tanıtıldığı kıyafetler için stantlar açıldı ve Yörük çadırı kuruldu. Sergiye katılan protokol ve vatandaşlara stantlarda eski yöresel ürünler tanıtıldı. Kaymakam Cemal Şahin ve Belediye Başkanı Enver Aputkan stantları gezerek bilgi aldı, kurulan Yörük çadırında oturarak yayık ayranı yaptı.

Kaymakam Cemal Şahin, "Bağımlı olma bağlı ol etkinliğinde herkesi bir şekilde kuşatan teknoloji, oyun, televizyon, sosyal medya gibi bağımlılıkları biraz abartıyoruz. Abartırken de eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıyoruz. Bununla birlikte aile bağları zayıflıyor. Bunun için etkinliğimizde çocuklar, dedeleri ve ebelerinin yanında eskiyi hatırlasın istedik. Burada eski ürünlerin sergilendiği, eski alışkanlıkların yaşatıldığı bir proje. Yiyecekten giyeceğe birçok objenin sergilendiği stantların gerçekten bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın geçmişten kopmaması hedefimiz" dedi.Belediye Başkanı Enver Aputkan da "Geçmişte kaybetmekten endişe duyduğumuz değerlerin bize tanıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bize çocukluğumuzu yaşattılar. Etkinliklerin devam etmesini canı gönülden istiyoruz" diye konuştu.