Serik ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Serik ilçesinde Haskızılören Mahallesi'nde çıkan yangında Rıfat Kutlu'ya ait tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma ekibi yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Haskızılören Mahallesi'nde Rıfat Kutlu'ya ait devamlı kullanılmayan müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ekipler sevk edildi.
İki arasöz ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte söndürülürdü.
Yangın sonraki ev kullanılamaz duruma geldi.
Jandarma ekibi yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Yaşam