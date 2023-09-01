Serdivan'da yağış sebebiyle tır kaza yaptı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır ağaca çarparak durdu. Tırda hasar meydana gelirken, sürücü ise devrilen ağacın üzerine oturup düşündü.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Ağaca çarparak durabilen tırda hasar meydana gelirken, sürücü devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.
Kaza, D-100 Karayolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yabancı uyruklu M.T. idaresindeki yabancı plakalı tır makasladı. Tır ağaca çarparak durabilirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören tırın sürücüsü, devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA