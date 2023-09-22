Serdivan'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alına bildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Serdivan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Beşköprü Mahallesi mevkiinde kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler adeta geceyi aydınlatırken yangın, bitişikte bulunan oto lastik dükkanına, bir eve ve Beşköprü Merkez Camii'ne sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Şehrin birçok noktasından da görülen yangın, yaklaşık 4 saat kontrol altına alınabildi. 17 itfaiye aracı Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, 7 tanker, itfaiye ve diğer kamu kurumları personelleri olmak üzere 50 kişilik ekibin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA