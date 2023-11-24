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Serdivan'da kamyon ile otomobil çarpıştı, kadın sürücü yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı ve sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kadın sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.