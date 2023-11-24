Serdivan'da kamyon ile otomobil çarpıştı, kadın sürücü yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı ve sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kadın sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilde sıkışan kadın sürücü yaralandı.
Kazımpaşa Mahallesi'nde kamyon ile otomobil kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kadın sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan kadın kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA