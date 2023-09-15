Serdivan'da kafede unutulan fritöz yangına sebep oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kafede açık unutulan fritöz yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafede açık unutulan fritöz yangına sebebiyet verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Esentepe Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede açık unutulan fritöz yangına sebebiyet verdi. Kısa sürede tüm mutfağı saran yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol atlına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA