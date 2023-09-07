Serdivan'da bir kadın apart dairede ölü bulundu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kadın, kaldığı apart dairenin banyosunda ölü bulundu. Arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kadın, kaldığı apart dairenin banyosunda ölü bulundu.
Cadde 54 alışveriş merkezindeki apart daireye gelen arkadaşları, B.K'yi (31) banyoda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde B.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam