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Serdivan Çocuk Bahçesi Atölyeleri Devam Ediyor

Yaşam Haberleri

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri tüm hızıyla devam ediyor. Serdivan Çocuk Akademisi'nin 3-12 yaş arası çocuklar için yapmış olduğu Çocuk Bahçesi etkinliklerinin sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştiği belirtilirken, atölye çalışmalarının 4 hafta boyunca devam edeceği dile getirildi. Her hafta yenilenen kayıtlarıyla birbirinden eğlenceli ve öğretici ücretsiz atölye çalışmalarıyla keyifli bir yaz tatili imkanı sunan Çocuk Bahçesi, minikler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Serdivan Çocuk Akademisi'nin 3-12 yaş arası çocuklar için yapmış olduğu Çocuk Bahçesi etkinliklerinin sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştiği belirtilirken, atölye çalışmalarının 4 hafta boyunca devam edeceği dile getirildi. Her hafta yenilenen kayıtlarıyla birbirinden eğlenceli ve öğretici ücretsiz atölye çalışmalarıyla keyifli bir yaz tatili imkanı sunan Çocuk Bahçesi, minikler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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