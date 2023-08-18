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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu

Yaşam Haberleri

Yapımında sona gelinen Yazlık Bölgesel Park'ta mahalle buluşması gerçekleştiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlara dondurma dağıttı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili konuşan Alemdar, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları serinletmek istediklerini söyledi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

Yapımında sona gelinen Yazlık Bölgesel Park'ta mahalle buluşması gerçekleştiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlara dondurma dağıttı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili konuşan Alemdar, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları serinletmek istediklerini söyledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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