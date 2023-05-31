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Serçe alüminyum boruya sıkıştı, itfaiye kurtardı

Serçe alüminyum boruya sıkıştı, itfaiye kurtardı

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alüminyum boru içerisine sıkışan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alüminyum boru içerisine sıkışan serçeyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkışan serçeyi kurtarmak için alüminyum boruyu kesen ekipler, kurtarılan serçeyi doğal ortamına saldı.

Tokat'tın Erbaa ilçesinde alüminyum boru içerisine sıkışan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Çakıcı Apartmanı'ndaki bir evin balkonunda, alüminyum borunun içine serçe sıkıştı. Sıkışan serçenin sesini duyan ev sakinleri olayı anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alüminyum boru içerisine sıkışan serçeyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkışan serçeyi kurtarmak için alüminyum boruyu kesen ekipler, kurtarılan serçeyi doğal ortamına saldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İstiklal Caddesi İtfaiye Erbaa Tokat Yaşam Haberler

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