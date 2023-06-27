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Semt pazarı değişikliği habersiz sürücüyü mağdur etti

Semt pazarı değişikliği habersiz sürücüyü mağdur etti

Yaşam Haberleri

AVCILAR'da semt pazarının bayram nedeniyle değiştirildiğinden habersiz bir sürücünün sokakta park ettiği otomobil, pazarcılar tarafından transpaletle çekildi.

p>AVCILAR'da semt pazarının bayram nedeniyle değiştirildiğinden habersiz bir sürücünün sokakta park ettiği otomobil, pazarcılar tarafından transpaletle çekildi.

Avcılar Belediyesi, her Çarşamba günü Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan semt pazarının bayram nedeniyle bugüne alınmasına karar verdi. Bu konuda yapılan duyurudan habersiz bazı araç sürücüleri bu caddeye araçlarını dün gece park etti. Bu sabah tezgah açmaya gelen esnaf sürücüleri bulup araçlarını kaldırmaları için çaba  harcadı. Bir sürücüye ulaşılamayınca blediyeden yardım istendi. Ancak, gelen olmayınca pazarcılar transpalet kullanarak ve kol gücü ile aracı yan sokakta bir yere çekti. Pazarcıların araç çekme operasyonu bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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