Semt pazarı değişikliği habersiz sürücüyü mağdur etti

Avcılar Belediyesi, her Çarşamba günü Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan semt pazarının bayram nedeniyle bugüne alınmasına karar verdi. Bu konuda yapılan duyurudan habersiz bazı araç sürücüleri bu caddeye araçlarını dün gece park etti. Bu sabah tezgah açmaya gelen esnaf sürücüleri bulup araçlarını kaldırmaları için çaba harcadı. Bir sürücüye ulaşılamayınca blediyeden yardım istendi. Ancak, gelen olmayınca pazarcılar transpalet kullanarak ve kol gücü ile aracı yan sokakta bir yere çekti. Pazarcıların araç çekme operasyonu bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam