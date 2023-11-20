Semerci Ustası Osman Zeybek, Evde Meslek Aşkını Sürdürüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde semere olan ilginin azalması nedeniyle 61 yıllık dükkanını 2021 yılında kapatan semerci ustası Osman Zeybek, 82 yaşında evinde yaptığı hediyelik semerlerle meslek aşkını sürdürüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki yılların semerci ustası Osman Zeybek ilerlemiş yaşına rağmen yıllarını verdiği semercilik mesleğini yaşatmak için evinde hediyelik semer yapımına devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 1957 yılında semercilik mesleğine çırak olarak başlayan ve 1960 yılında usta olarak dükkanını açan 82 yaşındaki Osman Zeybek, semere olan talebin düşmesi üzerine çok sevdiği işini 2021 yılında bırakarak dükkanını kapattı. Mesleğinden kopamayan Zeybek, 2021 yılından buyana evinde hobi olarak yaptığı hediyelik semerlerle mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

"Motorlu araçlar çoğaldıkça mesleğimize ilgi bitti"

Semercilik mesleğinden kazandıkları ile çocuklarını okutup evlendirdiğini ve emekli olduğunu anlatan Osman Zeybek, "Eskiden bizim mesleğe rağbet vardı. O yıllar Sarıgöl ve çevresinde at ve merkep çoktu. Tütüncülük vardı at ve merkeplere semer yetiştiremezdik. Zamanla devir değişmeye başladı. Motorlu araçlar çoğaldıkça bizim meslek ilgisini kaybetmeye başladı. Şimdilerde çırak dahi veren yok. İlçede semercilik yapan kalmadı" dedi.

"Hobi olarak mesleğimi yaşatıyorum"

Bugün 82 yaşında olan 66 yıllık semerci ustası Osman Zeybek, hala mesleğine ilk günkü gibi aşık olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Ben mesleğini severek yıllarca yaptım. Bu meslekten ekmek yedim. Mesleğimin yok olmasına içim el vermiyor. Bu nedenle hediyelik semer yapmaya başladım. Evimde boş kaldığında minyatür olarak yapıyorum. Kimini süs eşyası olarak kullanıyorlar kimini de evlerde üzerine kırılmaz cam konularak sehpa şeklinde üzerine çiçek saksıları koyulan semer yapıyorum. Bunları yaparak mesleğimi de yaşatmaya devam ediyorum. Elim ayağım tuttuğu sürece de semer yapmaya devam edeceğim."

Yılların semercisi Osman Zeybek geçtiğimiz Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivalinde hediyelik semerleri ilk kez stantta sergilediğini ve ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi. - MANİSA