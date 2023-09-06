Selin vurduğu mobilyacılar çarşısında son durum havadan görüntülendi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta sel sularının vurduğu Mobilyacılar Sitesi havadan görüntülendi. Dükkanlarda bulunan mobilyalar dışarı çıkarken, park halindeki araçlar ağır hasar aldı. Bölgede 2 iş yerinde su tahliyesi yapılıyor.
Selin vurduğu mobilyacılar çarşısında son durum havadan görüntülendi
Selin şiddetiyle dükkanların içinde bulunan mobilyalar dışarı çıktı, araçlar hasar aldı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta sel sularının vurduğu Mobilyacılar Sitesi havadan görüntülendi. Drone görüntüsüyle selin boyutu gözler önüne serildi. Dükkanlarda bulunan mobilyalar dışarı çıkarken, park halindekli araçlar ağır hasar aldı. Sabah iş yerlerine gelen esnaflar ve çalışanlar büyük şok yaşadı. Bölgede 2 iş yerinde su tahliyesi yapılıyor.