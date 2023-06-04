Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Cami'nin dolunay manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı. Edirne'de restorasyonu devam eden Selimiye Camii'nin üstünde beliren dolunay, güzel görüntülere sahne oldu. Selimiye Camii silueti ile birlikte dolunayın görüntüsü masalsı kareler oluşturdu. Bazı vatandaşlar manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Selimiye'nin gölgesinde yükselen Dolunay'ın hareketleri hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.

Selimiye'de dolunay manzarası mest etti

Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye dolunayla birleşti

EDİRNE - Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Cami'nin dolunay manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Edirne'de restorasyonu devam eden Selimiye Camii'nin üstünde beliren dolunay, güzel görüntülere sahne oldu. Selimiye Camii silueti ile birlikte dolunayın görüntüsü masalsı kareler oluşturdu. Bazı vatandaşlar manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Selimiye'nin gölgesinde yükselen Dolunay'ın hareketleri hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.