Selimiye Camii'nin ünlü müezzini Nadi Ersoy son yolculuğuna uğurlandı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camii'nde 41 yıl boyunca müezzin olarak görev yapan Nadi Ersoy, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Ersoy'un giyimi, uzun saçları, beyaz takım elbisesi ve bisikleti ile dikkat çektiği biliniyor. 83 yaşındaki müezzin, tatil için gittiği Balıkesir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Cenaze namazı Edirne'de kılınarak doğduğu köy Avarız'da defnedildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camii'nde 41 yıl boyunca müezzin olarak görev yapan, giyimi, uzun saçları, beyaz takım elbisesi ve bisikleti ile dikkatleri üzerine çeken Nadi Ersoy, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurladı.

Selimiye Camii'nin, giyimi, uzun saçları, beyaz takım elbisesi, kendisiyle özdeşleşen bisikleti ve motosikleti ile dikkatleri çeken emekli müezzini 83 yaşındaki Nadi Ersoy, tatil için gittiği Balıkesir'de kalp krizi geçirmiş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Samimi sohbeti ve renkli kişiliği ile sevilen isimlerden olan Ersoy, 41 yıl görev yaptığı Selimiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla sevenlerinin gözyaşları arasında doğduğu köy Avarız'da defnedildi. - EDİRNE