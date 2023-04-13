Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları turist sayısını düşürdü

EDİRNE'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu aşan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısı yüzde 70 düştü. Cami imamı Yusuf Serenli, "Tadilatta olduğu için insanlarda böyle bir algı oluştu. Ziyaretçi sayısı düştü ama camimiz ibadete açık" dedi.

?Selimiye Camii'ndeki iç ve dış restorasyon çalışmaları 25 Kasım 2021'de başladı. Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği caminin bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutuluyor. Turistlerin restorasyon çalışması nedeniyle caminin kapalı olduğunu düşünerek içeri girmekten vazgeçmesi, ziyaretçi sayısında düşüşe neden oldu. Yetkililer, yıl içinde yaklaşık 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği tarihi camiye 400 bine yakın ziyaretin ramazan ayında gerçekleştiğini, ancak restorasyon sürecinde ziyaretçi sayısında yüzde 70 düşüş yaşandığını söyledi. Bu durum, Selimiye Arasta Çarşısı esnafını da etkiledi. Çarşı esnafı Selimiye'nin kapalı olmadığını belirterek, yerli ve yabancı turistleri Edirne'ye davet etti.

Selimiye Camii'nin Edirne için çok önemli bir eser olduğunu söyleyen Arasta esnafı Yavuz Özbostan ise "Gelen ziyaretçiler tam göremedikleri için biraz üzülüyorlar ama belli bir kısmı ibadete açık. Bize soran misafirlerimize yardımcı oluyoruz. Caminin açık olduğunu, giriş noktalarının hangi kısımdan olduğuna dair gelen insanlar mağdur olmasın diye o şekilde ilgi gösteriyoruz" dedi.