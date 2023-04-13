Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları turist sayısını düşürdü
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Edirne'deki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmaları nedeniyle turist sayısı yüzde 70 düştü. Cami imamı, caminin ibadete açık olduğunu belirtti.
EDİRNE'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu aşan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısı yüzde 70 düştü. Cami imamı Yusuf Serenli, "Tadilatta olduğu için insanlarda böyle bir algı oluştu. Ziyaretçi sayısı düştü ama camimiz ibadete açık" dedi.
?Selimiye Camii'ndeki iç ve dış restorasyon çalışmaları 25 Kasım 2021'de başladı. Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği caminin bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutuluyor. Turistlerin restorasyon çalışması nedeniyle caminin kapalı olduğunu düşünerek içeri girmekten vazgeçmesi, ziyaretçi sayısında düşüşe neden oldu. Yetkililer, yıl içinde yaklaşık 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği tarihi camiye 400 bine yakın ziyaretin ramazan ayında gerçekleştiğini, ancak restorasyon sürecinde ziyaretçi sayısında yüzde 70 düşüş yaşandığını söyledi. Bu durum, Selimiye Arasta Çarşısı esnafını da etkiledi. Çarşı esnafı Selimiye'nin kapalı olmadığını belirterek, yerli ve yabancı turistleri Edirne'ye davet etti.'ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞTÜ'Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, "Bize ayrılan bir bölümde namazlarımızı kılabiliyoruz. Bu tadilat, dışarıdan bakınca insanlara cami kapalıymış gibi bir izlenim veriyor. Uzaktan insanlar geldiğinde, 'Biz kapalı biliyorduk' diyor veya çeşitli illere gittiğimizde de bunu görebiliyoruz. Camimiz ilk günden beri hiç kapanmadı. Teravihlerimiz, mukabelelerimiz devam ediyor. Cuma namazlarını, bayram namazlarını kılıyoruz" dedi. Selimiye Arasta Çarşısı esnafı Selim Birbir ise, "Hafta içi çok sakin geçiyor. Tadilatın etkisi oldu. Geçen seneye göre ziyaretçilerde bayağı bir düşüş var. Özellikle yerli ziyaretçilerde. Camiyi de kapalı biliyorlar. Aslında kapalı değil. Bir kısmı açık. İçeride ibadet de edebilirsin. Her zaman için buyursunlar gelsinler. Ziyaret edilecek tarihi eserler de çok fazla" diye konuştu.'DAHA GÜZEL HALE DÖNÜŞECEK'
Selimiye Camii'nin Edirne için çok önemli bir eser olduğunu söyleyen Arasta esnafı Yavuz Özbostan ise "Gelen ziyaretçiler tam göremedikleri için biraz üzülüyorlar ama belli bir kısmı ibadete açık. Bize soran misafirlerimize yardımcı oluyoruz. Caminin açık olduğunu, giriş noktalarının hangi kısımdan olduğuna dair gelen insanlar mağdur olmasın diye o şekilde ilgi gösteriyoruz" dedi.