Sele kapılan araçtaki 3 kişi öldü

1) SELE KAPILAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (4)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisinde sel sularına kapılan 34 ENA 613 plakalı araçtan camı kırarak çıkan İlyas Coşkun, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Coşkun'un araçta ağabeyi, kayınvalidesi ve bir yakının daha bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Yaraşlıyörük Deresi'nde Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, otopsi için morga götürüldü.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İlçede etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmurla birlikte denizde oluşan dev dalgalar, sahile yakın cadde ve sokaklara doldu. Kıyıya yakın noktadaki çok sayıda iş yeri hasar gördü.

Suların çekilmesiyle birlikte çamurlu kaplı cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından temizlenirken, esnaf da kendi iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı. Taşkın nedeniyle sahil şeridindeki heykellerin bir bölümü kırıldı. Zemindeki taşların da yerlerinden söküldüğü görüldü. Sahil kenarındaki hasarın büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi.