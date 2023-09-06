Selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
Kırklareli'nde meydana gelen sel sonrasında kayıp olarak aranılan 3. kişinin cansız bedeni bulunurken, diğer kayıp kişilerin arama çalışmaları devam ediyor. Bulunan kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi.
Selde bilanço ağırlaşıyor: Kayıp 3'üncü kişinin cansız bedeni alandan çıkarıldı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde meydana gelen sel sonrasında bu sabah cansız bedeni bulunan kişi morga sevk edildi.
Kırklareli'nde meydana gelen sel sonrasında kayıp olarak aranılan 3. kişinin cansız bedeni bulunurken, kayıp 3 kişinin ise arama çalışmaları sürüyor. Cansız bedenine ulaşılan kişi savcılık incelemesinden sonra alandan alınarak hastane morguna sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam