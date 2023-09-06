Selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Kırklareli'nde meydana gelen sel sonrasında kayıp olarak aranılan 3. kişinin cansız bedeni bulunurken, diğer kayıp kişilerin arama çalışmaları devam ediyor. Bulunan kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi.