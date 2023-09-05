Selde kaybolan bebeğin dedesi gözyaşlarıyla yardım bekliyor: "Torunumun ölü veya diri bulunmasını istiyorum"

AKSARAY - Aksaray'da meydana gelen sel afetinde kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ederken, bebeğin dedesi Hanefi Balcan, "Torunumun ölü veya diri bulunmasını istiyorum" dedi.

Aksaray'da 3 Eylül Pazar akşamı sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 1 kadın hayatını kaybederken, 3 aylık Asel bebek de gelen selde annesi Hayriye Balcan'ın kucağından düşerek akıntıya kapılıp kayboldu. Sel felaketinin ardından Kireçlik mevkisinde bulunan Melendiz Çayı'nda başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Asel bebeğin bulunabilmesi için Uluırmak kanalı ve çevresindeki arazilerdeki uzun bir hatta devam ediyor. Arama çalışmalarında 250 saha çalışanı ve 16 dalgıç ve aktif olarak görev yapıyor. Alan olarak genişletilen arama çalışmalarında ekipler sondalama yöntemiyle Asel bebeği bulmaya çalışıyor.

"Torunumun ölü veya diri bulunmasını istiyorum"

Selde annesinin kucağından düşerek kaybolan Asel bebeğin dedesi Hanefi Balcan (48), torununun ölü veya diri bulunmasını istediklerini söyledi. KOnuşurken duygusal anlar yaşayan Hanefi Balcan, "Ekipler şu an arama yapıyorlar ama biz çocuğumuz ölü de olsa diri de olsa bulunup bize teslim edilmesini istiyoruz. Sel felaketi haddinden fazla bir şekilde olduğu için bizim de elimizden bir şey gelmiyor ama tabii ki devlet erkanından, yetkililerden bu mücadeleyi bırakmamalarını ve torunumun bir an önce bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Pazar günü akşam saat 9 sıralarında dükkanını kapattığını anlatan Hanefi Balcan, "Servisteki oğlumu aradım 'neredesin' dedim. 'Baba, Doğantarla'nın oradan geliyorum' dedi. 'Aman dikkat et oğlum' dedim. Ancak büyük oğlum gelinimle birlikte Güzelyurt ilçesinden Aksaray'a gelirken, Sevinçli civarlarında bir petrolde duruyorlar, suyu görüp bekliyorlar. Ancak arka taraftan gelen yüklü miktardaki su bunları önüne katıp götürüyor. Arabanın içerisinde Nazif Balcan, Hayriye Balcan ve bir de torunum vardı. Biz gece geldiğimizde ben evden çıkmadan, AFAD'ı, polisi, itfaiyeyi, jandarmayı aradım. Benim geldiğimde bir polis ekibi, bir ambulans bir de AFAD vardı burada. Gelinim otların arasından çıktı geldi, oğlumu da nehrin öbür tarafından bulduk. Şimdi ise torunumu bulamıyorum. Yetkililer ellerinden gelen yardımı yapıyorlar ama daha da yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.