Aksaray'da sel sularına kapılan annesi Hayriye Balcan'ın (25) kucağından kayıp akıntıya kapılan 3 aylık Asel bebek, kayboluşunun 2'nci gününde 30 kilometrelik alanda 347 kişilik ekiple aranıyor. Ancak şu ana kadar Asel bebeğin izine rastlanılmadı.

Selde kaybolan Asel'in annesi Elimden kayıp gitti (2)

AKSARAY'da sel sularına kapılan annesi Hayriye Balcan'ın (25) kucağından kayıp akıntıya kapılan 3 aylık Asel bebek, kayboluşunun 2'nci gününde 30 kilometrelik alanda 347 kişilik ekiple aranıyor. Ancak şu ana kadar Asel bebeğin izine rastlanılmadı.

Kentte 03 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından oluşan selde annesi Hayire Balcan ile birlikte içinde bulundukları otomobilden fırlayıp, annesinin kucağından kayıp akıntıya kapılan Asel bebek için arama çalışmaları devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren Afad, jandarma komanda, polis, UMKE ve gönüllülerden oluşan ekiplere Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Sakarya ve Rize'den gelen AFAD ekipleri de eşlik etmeye başladı. Ekipler, Asel bebeğin kayboluşunun 2'nci gününde alan genişletmesi yaparak, Kireçlik mevkisinden başlayarak 30 kilometrelik alandaki Uluırmak Sulama Kanalı, köprüler, ağaçlık ve otluk alanlarda arama çalışmasını sürdürüyor. Ancak şu ana kadar Asel bebeğin izine rastlanılmadı.

Öte yandan selin oluştuğu ilk saatlerde UMKE tarafından diğer araçlarda mahsur kalan 14 kişinin kurtarılma anlarının cep telefonu kamerasına kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekipler halat aracılığıyla mahsur kalanları kurtarıyor.