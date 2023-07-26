Selçuk Belediyesi Salça Makinesiyle Kadınların Hayatını Kolaylaştırıyor

Selçuk Belediyesi, kentte yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmak için bu yaz da salça makinesini kent merkezi ve köylere götürüyor. "Salçalık domatesler hazırlansın. Kadınlar keyfine baksın" sloganıyla Selçuk Belediyesinin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinesi, 26 Temmuz'dan itibaren mahallelerde olacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projesi olan, geçmiş yıllarda kadınların memnuniyeti ile karşılanan salça makinesi, bu yıl da kent merkezinde ve köylerde yerini almaya hazırlanıyor. Kış hazırlıkları içinde önemli bir yer tutan salça yapımını kolaylaştıran salça makinesi, belirtilen tarihlerde saat 09.00-16.00 saatleri arasında köylerde ve merkez mahallelerde olacak. Salça makinesi; 26-27 Temmuz Zeytinköy Mahallesi, 28 Temmuz Merkez, 31 Temmuz-1 Ağustos Barutçu, 2-3 Ağustos Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri, 4 Ağustos Sultaniye, 7-8 Ağustos Çamlık, 9-10 Ağustos Acarlar, 11 ve 14 Ağustos Belevi, 15-16 Ağustos Şirince, 17-18 Ağustos Havutçulu, 21-22 Ağustos Gökçealan, 23-24 Ağustos Zafer, İsabey ve 14 Mayıs Mahallelerinde kadınların hizmetine sunulacak. İletişim ve bilgi için SELBİM'E (444 8 892-WhatsApp Hattı 0533 814 33 37) ve mahalle muhtarlıklarına başvurulabilecek. - İZMİR