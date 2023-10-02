Sel afetinin 2 can aldığı Aksaray'da polis ve AFAD teyakkuzda

AKSARAY - Şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle geçtiğimiz ay 1'i bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği Aksaray'da bugün yağışın başlamasıyla birlikte polis ve AFAD ekipleri teyakkuza geçti.

Aksaray'da öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından polis ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Geçtiğimiz ay şiddetli yağışın ardından Güzelyurt ilçesi yolu Kireçlik mevkiinde yaşanan ve 1'i bebek 2 kişinin ölümüne neden olan sel bölgesinde güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bölgedeki yollarda güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de sel bölgesinde akıntı ve dere yataklarını denetledi. Çok sayıda polis ve AFAD ekibinin görev aldığı bölgede denetimler yağışların devam ettiği sürece devam edecek. Şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken dere yataklarından şiddetli akan su birikintileri de dikkat çekti.