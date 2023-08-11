Şehzadeler Belediyesi ve Sadakataşı Derneği'nden Toplu Sünnet Şöleni

Şehzadeler Belediyesi ve Sadakataşı Derneği, Manisa'da toplu sünnet şöleni düzenledi. Törende 62 çocuk sünnet oldu ve ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Protokol üyeleri çocuklara hediyeler takdim etti.

Şehzadeler Belediyesi ve Sadakataşı Derneği Manisa İl Temsilciliği anlamlı bir etkinliğe imza atarak, toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi. Tarihi Kurşunluhan'da gerçekleşen sünnet şöleninde 62 çocuk sünnet olmanın mutluluğunu yaşadı.

Programa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Sadakataşı Derneği Manisa İl Temsilcisi Gürhan Taşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akpınar Camii İmam Hatibi Cebrail Çelik'in Kur'an-ı Kerim okurken, Manisa İl Müftüsü Kabukçu da dua ettirdi.

Sünnet çocukları için eğlenceli anlara sahne olan törende ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Davetlilere hitaben konuşan Sadakataşı Derneği Manisa İl Temsilcisi Gürhan Taşdemir aileleri tebrik ederek, Şehzadeler Belediyesi'ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise Şehzadeler Belediyesi olarak böyle bir sünnet şöleni düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da aileleri ve sünnet olan çocukları tebrik ederek, Şehzadeler'de kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ile düzenlenen etkinliklerin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Toplu sünnet şöleninde protokol üyeleri sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Toplu fotoğraf çekimleri yapılarak mutlulukların ölümsüzleştirildiği törende sünnet olan çocuklar daha sonra arabalarla şehir turu attı. Ailelerin ve çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. - MANİSA