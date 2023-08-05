Şehre inen tilki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde görüntülendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önünde bekleyen tilki yavrusu dikkat çekti

Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kapısının önünde bekleyen yavru tilki görenlerin dikkatini çekti

SİVAS - Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kapısının önünde bekleyen yavru tilki görenlerin dikkatini çekti.

Birçok kez şehre inen tilkileri elleriyle besleyen ve hayvanlara sıcak kanlılıkla yaklaşan Sivaslılar, şehri adeta yabani hayvanlar için doğal yaşam alanına çevirdi. Sivas kent merkezine inen tilki yavrusu bulunduğu yer nedeniyle görenlerin bir hayli dikkatini çekti. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının girişinde bekleyen tilki görenleri şaşırttı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adem Uzun tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen yavru tilki esnedikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.