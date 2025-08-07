Şehitlerin Eşyalarına Gönüllü Olarak Sahip Çıkıyor

ERZURUM'da yaşayan Merve Tekin (26), şehitlerin kişisel eşyalarına evinde oluşturduğu özel bir odada gönüllü olarak sahip çıkıyor. Bugüne kadar 50'den fazla şehide ait eşya biriktiren Tekin, bu emanetleri titizlikle muhafaza ederken, genç nesillere de vatan sevgisini aşılamayı hedefliyor.

Kentte yaşayan 1 çocuk annesi Merve Tekin'in şehitlere olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Bayrak gördüğünde duygulanan, şehit haberlerinden etkilenen ve dedesiyle birlikte izlediği 'Sakarya Fırat' dizisinden ilham alan Tekin, yıllar içinde bu sevgiyi sosyal projelere dönüştürdü. İlk olarak 2019 yılında, şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in mavi beresini alarak emanet toplamaya başladı. Şehitlere ait üniforma, cüzdan, tespih, bere, damatlık ayakkabısı ve son giydikleri tişört gibi kişisel eşyaları topladığı özel bir oda oluşturan Merve Tekin, "Bu oda onlara ait. Onlar burada yer, içer, sohbet eder. Ben de zaman zaman kapılarını çalıp selam veririm" ifadelerini kullandı. Şu anda askerlik görevini yapan kardeşinin, "Abla, ben de şehit olursam şu köşe benim olsun" dediğini söyleyen Tekin, emanetlerin kendisinden sonra müzeye değil, ailesine kalmasını istiyor.

'O ODAYA DOKUNMAM'

Merve Tekin'in evi çok sayıda şehidin eşyasına ev sahipliği yapıyor. Kendisine ulaşan şehit aileleriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğunu belirten Tekin, maddi beklenti içinde olmadığını sadece emanetlere sahip çıkmak istediğini ifade etti. Evindeki odanın, kendisi ve ailesi için manevi bir merkez haline geldiğini söyleyen Merve Tekin, "Benim çocukken kendime ait bir odam yoktu ama şehitlerime ait bir odam var. Gerekirse mutfakta yatarım ama o odaya dokunmam" diye konuştu.

Tekin, bugüne kadar şehitler adına Erzurum'da ve çeşitli illerde kütüphaneler, abdesthaneler ve okul kapılarına giydirme çalışmaları gerçekleştirdi. Gençlerin milli ve manevi duygularını güçlendirmeyi amaçlayan Merve Tekin, "Vatanınızı eşinizi, sevgilinizi sever gibi sevin ki bir yurdunuz olsun" dedi.

'EN BÜYÜK ARZUM, AHİRETTE ONLARLA BERABER OLABİLMEK'

Şehit ailelerinin kendisini bir evlat gibi görmesinden onur duyduğunu belirten Tekin, "Ben Merve Tekin olarak değil, şehitlerin emanetlerine sahip çıkan biri olarak anılmak istiyorum. En büyük arzum, bu dünyada değilse bile ahirette onlarla beraber olabilmek, şefaatlerine nail olabilmektir. Allah nasip ederse, bir gün ben de ahiret şehidi olmak istiyorum" diye konuştu.