Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma programı düzenlendi

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kendi adıyla açılan derslikte anma programı düzenlendi.

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşte, başka bir araçtayken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi'nde anma programı düzenlendi. Şehit Öğretmenin adının verildiği Şenay Aybüke Yalçın dersliğindeki anma programına Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Şehit Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da video konferans ile katıldı. Katılımcılara duygusal anlar yaşatan anma programı, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin şehit öğretmen Yalçın'ın sevdiği türküleri seslendirmesinin ardından sona erdi

'İSİMLER DEĞİŞİR AMA MİLLİ MÜCADELE RUHU DEĞİŞMEZ'

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, milli mücadele ruhunun asla değişmeyeceğini ifade ederek, Bugün Aybüke'mizi, yiğit bir kadını, yiğit bir öğretmeni şahadete uğurlayalı 6 yıl oldu. Pırıl pırıl bir evlat, idealist sevgi dolu bir öğretmen, gençliğine doyamadan yitip giden bir evladımız, bir can. Dün söyledik, bugün de en gür sesimizle söylemeye, aslında bakarsanız haykırmaya devam ediyoruz onun hikayesini. Aybüke'nin şen türküsü bitmedi. İnanın asla bitmeyecek. Biz acımızı en derinden yaşadık. Hala yaramız taze ama biliyoruz ki şehit Aybüke'mizin, melek Aybüke'mizin bizden dileği, beklediği bir şey var. Yok etmekten başka bir şey bilmeyen bu amansız kötülüğü sevgiyle, amansız bir inanmışlık, adanmışlık ve mücadele ile hoşgörüyle ve kardeşlikle yenmemizdi. Bu topraklar adanmış ruhların topraklarıdır. Bakın Kurtuluş Savaşımız. Nene hatunlar, Şerife bacılar... Nene Hatun'dan Aybüke'ye isimler değişir ama milli mücadele ruhu asla değişmez dedi. (DHA)