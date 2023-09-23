Elazığ'da şehir merkezine inen tilki, balkonu açık olan eve girdi, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Şehir merkezine inen tilki eve girdi

ELAZIĞ - Elazığ'da şehir merkezine inen tilki, balkonu açık olan eve girdi, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan bir tilki mahalleye indi. Mahalle de yiyecek arayan tilki daha sonra bir apartmanın birinci katında açık olan balkona çıkarak evin içine girdi. O anlar bir vatandaşa tarafından cep telefonu ile görüntülendi.