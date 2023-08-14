Seferihisar'da Renkli 'Akarca Deniz Bayramı' Etkinliği

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akarca Deniz Bayramı', renkli etkinliklere sahne oldu. Vatandaşlar, 3 gün süren etkinliklere büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte yoga, pilates, plaj voleybolu, plaj futbolu, geleneksel oyunlar, dans gösterisi, DJ performansı ve tai-chi atölyesi gibi birçok etkinlik yapıldı. Etkinlik, piknik ve Seferihisar Belediye Bandosu dinletisi ile sona erdi.

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ' Akarca Deniz Bayramı', renkli etkinliklere sahne oldu.

Seferihisar Belediyesi tarafından Akarca sahilinde düzenlenen ve 3 gün süren etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 'Akarca Deniz Bayramı' kapsamında yogadan pilatese, plaj voleybolundan plaj futboluna, ödüllü geleneksel oyunlardan dans gösterisine, DJ performansından tai-chi atölyesine birçok etkinlik yapıldı. Kortejle başlayan etkinlikler kapsamındaki 'İstifleme, Yenile' mezatında da eğlenceli dakikalar yaşandı. Etkinlik piknik ve Seferihisar Belediye Bandosu dinletisi ile sona erdi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Her yıl 14 Ağustos'ta, yöremizde kutladığımız bu özel günümüzü, daha çok insana taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Siz değerli hemşehrilerimize, çeşitli etkinlikler ile ulaşmak ve keyifli vakit geçirtmek için elimizden geleni yapıyoruz. 3 gün boyunca eğlencemize ortak olmanız bizim içinde bayram oldu. Umarım daha nice güzel Deniz Bayramlarını hep birlikte, huzur ve coşku ile kutlama fırsatımız olur" dedi.