Seferihisar'da Çocuk Şenliği

Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri ve Ürkmez Kurs Merkezi'nde düzenlenen çocuk şenliği ile çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Şenlikte çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı.

Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri ve Ürkmez Kurs Merkezi'nde 2 gün süren çocuk şenliği düzenledi. Büyük bir coşkuya sahne olan şenlik, Seferihisarlı çocukların hafta sonunu renklendirdi.

Seferihisar'da hafta sonu düzenlenen çocuk şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Keyifli aktiviteler ve gösterilerin gerçekleştiği şenlikle Seferihisar Belediyesi, çocuklara ve ailelerine unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı. İlüzyon gösterilerinden şişme oyun parkuruna, palyaço gösterilerinden çocuk tiyatrosuna birbirinden eğlenceli aktivitelerle düzenlenen şenlik büyük ilgi gördü. Şenlikte çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da dağıtıldı.

"ÇOCUKLAR EN KIYMETLİ VARLIKLARIMIZ"

Etkinliğin açılışını çocuklara pamuk şeker dağıtarak gerçekleştiren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Geleceğimizin mimarı, en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızla birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl Çocuk Şenliği'nin ilkini düzenledik. Bundan sonraki yıllarda da daha kapsamlı bir şekilde bu şenliği devam ettireceğiz" dedi.