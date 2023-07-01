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Şef Burak Özdemir, İskenderun'da depremzedelerle buluştu

Şef Burak Özdemir, İskenderun'da depremzedelerle buluştu

Yaşam Haberleri

Şef Burak Özdemir ve ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlenen etkinlikte depremzedelerle bir araya geldi. Etkinlikte depremzedelere hamburger ikram edildi.

Şef Burak Özdemir, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerle buluştu.

Özdemir ve ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kurulan Sakarya Konteyner Kent'inde düzenlenen etkinlikte depremzedelerle bir araya geldi.

Etkinlikte depremzedelere hazırlanan hamburgerler ikram edildi.

Ekip sorumlusu Can Sarıkaya, AA muhabirine, kalplerinin her zaman depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Çocukları bayramda sevindirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Sarıkaya, depremzede miniklerin güler yüzünü görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Etkinliğe Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.??????????????

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Yaşam

Kahramanmaraş İskenderun Sakarya Hatay Yaşam Haberler

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