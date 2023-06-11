Şef Arda Türkmen, Uşak Moda Festivali'nde söyleşiye katıldı

Şef Arda Türkmen, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği Moda Festivali'nde söyleşiye katıldı ve Uşak'ın lezzetlerini anlattı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da Türkmen'e çiçek ve hediyeler takdim etti.

Şef Arda Türkmen, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin bu yıl ikincisini düzenlendiği Moda Festivali'nde (ModaFest) söyleşiye katıldı.

Atapark Etkinlik Alanındaki söyleşide Uşak'ın lezzetlerini anlatan Türkmen katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkmen, "Bu gibi organizasyonlarda bir araya gelmek bir şehrin yaşanılabilir hale gelmesini, biraz daha anlamlı hale gelmesini ortaya çıkartıyor. Uşak Belediye Başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Türkmen, kente özgü Uşak Tarhanası içti.

Başkan Çakın programın sonunda Türkmen'e çiçek ve hediyeler takdim etti.