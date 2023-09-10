Sason'da mesire alanında çöp yığınına döndü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşların geriye bıraktığı çöpler, temiz içme suyu ve doğaya rastgele bırakılması civar köyde yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı.

Batman'da yaz boyunca sıcaklardan bunalan vatandaşlar, mesire alanlarına akın etti. Piknik yapan bazı vatandaşlar, çöplerini toplamdan rastgele yeşil alanlarda bıraktı. Ortaya çıkan manzara, görüntü kirliliği oluşturdu. Rastgele çevreye bırakılan çöpler, doğa harikası mesire alanını adeta çöplüğe çevirdi. Piknik yapmak için mesire alanlarına gelen civar köylerde yaşayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Ailesiyle birlikte piknik alanına gelen vatandaşlardan Adil Batu, mesire alanına atılan çöplerin bir kısmını toplamaya çalışarak piknikçilerin çöplerini doğaya bırakmamasını istedi.

Batu, "Burası Sason ilçesine bağlı Kınalı doğal mesire piknik yeridir. Burası adeta saklı bir cennettir. Buraya pikniğe gelen vatandaşların daha dikkatli olmasını istiyoruz. Lütfen çöplerinizi gelişi güzel sağa sola atmayınız. Burası bizim bir değerimizdir. Bizden sonra gelenlerinde burayı kullanabilmesi için, çocuklarımızın geleceği için doğayı kirletmeyelim. Lütfen dikkat edelim" dedi.