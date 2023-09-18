Sarmaşıkla sarılı cami kuşlara yuva oluyor

Bu camide yeşil her tonu var

Hal Cami Müezzini Mustafa Erkan :

"Vatandaşlar namaz kılmadıklarında bile bahçede oturuyorlar, dinleniyorlar ve stres atıyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan ve duvarları yoğun sarmaşıklar nedeniyle hem güzel bir görüntü oluşturan hem de kuşlara yuva olan Hal Cami, beton binaların arasında doğal güzelliği ile ön plana çıkıyor.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Hal Camii, sarmaşıklara sarılmış duvarları ile oldukça dikkat çekiyor. Yoğun şekilde camiyi kaplayan sarmaşıklardan ötürü duvarları dahi gözükmeyen kutsal mekana halk arasında "Sarmaşık Camii" deniyor. 1967 yılında halde çalışan esnafın önderliğinde ibadete açılan camii, 57 yıldır bölgenin en köklü ve eski camisi olma özelliğini taşıyor. Beton binaların arasında yeşilliği ile Üniversite Caddesi üzerinden geçen özellikle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Duvarları gibi bahçesi ve içerisinde de yeşile önem verilen caminde çeşitli bitkiler camii görevlilerince özenle yetiştiriliyor. Caminin dışını saran sarmaşıkların arasına yuva yapan kuşlar ise sabah namazı vaktiyle birlikte müthiş bir uyum ile ses çıkarıyor. Her anlamıyla huzur veren camii, sadece ibadet etmek isteyenlerce değil, şehir kargaşasından uzaklaşıp sakin bir yer arayanlarında uğrak noktası haline geldi.

"Bu yeşilliği korumaya çalışıyoruz"

Hal Cami Müezzini Mustafa Erkan, camii hakkında bilgi verdi. Caminin 1980 yılından günümüze kadar sarmaşıklarla sarılı olduğunu belirten Erkan, "Camimiz 1967 yılında ibadete açılmış. Bu cami buradaki esnaf tarafından inşa ettiriliyor, 1980 yılında de yeşillendirilmiş, o günden bugüne bu yeşillik halini almış. Eskişehir'de Hal Cami'den başka böyle yeşil, sarmaşıkla sarılmış bu kadar güzel bir cami yok. Vatandaşlar burayı 'sarmaşık cami' olarak tanırlar. Yeşillikli, sarmaşık cami olarak biliniyor hatta Hal Cami'de görev yaptığımı söyleyince, 'Sarmaşıkla çevrili cami mi?' diye soruyorlar. Bu camini sulanmasında ve budanmasında bizler ve cemaat elinden gelen gayreti gösteriyor, bu yeşilliği korumaya çalışıyoruz. İnsanlar buraya geliyorlar, namaz kılmadıklarında bile bahçede oturuyorlar, dinleniyorlar ve stres atıyorlar. Etrafımıza baktığımızda her taraf dükkan ve betonarme bina, bunların içinde yemyeşil bir cami kendini gösteriyor. İnsanların dikkatini çekiyor" dedi.

"Dışı nasıl güzelse içi de öyle güzel"

Caminin yeşilliğin koruması için çevre esnafında yardımlarda bulunduğuna değinen Müezzin Mustafa Erkan, "Esnaf çiçekçi kardeşlerimiz bizlere çiçek temin ediyor sağ olsunlar, biz de çiçekleri camiimize yerleştirerek, bakımını yapıyoruz. Camiinin dışı nasıl güzelse içini de öyle güzel yapmayı düşündük ve içerisini de çiçeklendirdik. Sarmaşıkların sayesinde güneş ışınları camimizi pek fazla etkilemiyor, camimiz serin kalıyor. Camimiz burada gerek kuşlar, kediler, börtü böcek gibi birçok canlıya hizmet ediyor. Camimiz tescillendi. İnşallah tarihi eser statüsüne alındı, inşallah bundan sonra vakıflarda camimizde hizmetleri sürdürecek" ifadelerini kullandı.