Sarmaların Vazgeçilmezi Asma Yaprakları Tezgahlarda Yerini Aldı

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden sarmanın ham maddesi olan asma yaprakları pazar tezgahlarında yerini aldı. Aydın'da pazar tezgahları asma yapraklı ile süslendi. Kilosu 50 TL'den satılan asma yapraklarının önümüzdeki günlerde daha da bollaşması bekleniyor.

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden sarmanın ham maddesi olan asma yaprakları pazar tezgahlarında yerini aldı.

Aydın'da pazar tezgahları asma yapraklı ile süslendi. Türk mutfağının önemli lezzetlerinden olan sarmaların ham maddesi olan asma yaprakları semt pazarlarında yerini alırken, kış mevsimine de hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, asma yapraklarına yoğun ilgi gösteriyor. Kilosu 50 TL'den satılan asma yapraklarının önümüzdeki günlerde daha da bollaşması bekleniyor.

Tezgahları süsleyen asma yapraklarına Aydınlıların yoğun talep gösterdiğini vurgulayan pazarcı esnafı Günnaz Yılmaz; "Asma mevsimi gelmeye başladı. Bizim sofralarımızın vazgeçilmezi sarmalar için topladığımız asma yapraklarını getirdik. Vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Asma yaprakları öğlene kadar bitti. Kilosu 50 TL'den satılıyor. Kimi vatandaş kendisine alıyor kimisi de şehir dışında olan yakınlarına gönderiyor" dedi. - AYDIN