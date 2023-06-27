Şarköy'deki Lavanta Tarlaları Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Şarköy ilçesinde bulunan mor renkli lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlıyor. Lavanta bahçesine gelenler, çiçekler arasında gezinti yapıyor, manzaranın içinde fotoğraf çektiriyor. Lavanta tarlası sahibi Nevzat Aktepe, lavanta tarlasına ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Şarköy ilçesinde bulunan mor renkli lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlıyor.

Lavanta bahçesine gelenler, çiçekler arasında gezinti yapıyor, manzaranın içinde fotoğraf çektiriyor.

Tekirdağ- Çanakkale sınırında bulunan lavanta tarlası sahibi Nevzat Aktepe, lavanta tarlasına ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

İnsanların doğa ile iç içe zaman geçirmek için bölgeye geldiğini ifade eden Aktepe, "Bölgemiz her zaman insanlar tarafından tercih ediliyor. Lavanta tarlaları da insanlara ayrı bir alternatif sunuyor. Mor renkli tarlaların sunduğu eşsiz güzellik herkesi kendine hayran bırakıyor." dedi.

Aktepe, Gelibolu, Keşan, Malkara ve Şarköy ilçelerinin yanı sıra yakın illerden gelen ziyaretçilerin de bahçeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.