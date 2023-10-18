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Şarköy'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 16 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü devrildi ve 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.