Şarkıcı Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın Cenazesi Bursa'ya Gönderildi

Kayseri'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Bursa'ya gönderildi. Çalışkan'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

KAYSERİ'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın (20) cenazesi, toprağa verilmek üzere Bursa'ya gönderildi. Çalışkan'ın, 20 gün önce taşındığı evde yalnız yaşadığı ve kimsenin bulunmadığı sırada 7'nci kattan atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, 2 gün önce Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız yaşayan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, önceki gün sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü. Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi. Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı gördü. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çalışkan'ın cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı