Sarıyer Merkez'de Meydan Düzenlemesi İçin Çalışmalar Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ekipleri, Sarıyer Merkez'de bir meydan düzenlemesi gerçekleştirmek için bir araya geldi. Sarıyer Meydan ziyaret edildi, yeni projeler için sahada incelemelerde bulunuldu. Çalışmaların yakın zamanda başlaması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ekipleri, Baltalimanı Yaşam Vadisi, Atatürk Kent Orman'ı ve Büyüklere Fidanlığı ve Ayazağa Meydan düzenlemesi gibi önemli çalışmaların ardından şimdi de Sarıyer Merkez'de bir meydan düzenlemesi gerçekleştirmek için bir araya geldi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın ve Sarıyer Belediyesi teknik ekibin buluştuğu toplantıda, Sarıyer Meydan ziyaret edildi, Sarıyer'e değer katacak yeni projeler için sahada incelemelerde bulunuldu.

"YAKIN ZAMANDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Daha öncede Ayazağa Meydanı'nda düzenleme çalışmaları yaptıklarını hatırlatan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Geçtiğimiz haftalarda yaşam vadimizin açılışını yaptık, Atatürk Kent Ormanımızın açılışını çok önceden yapmıştık ve buna Büyüklere Fidanlığı da yakın zamanda eklenecek. Meydanlar herkesin buluştuğu, bir arada zaman geçirdiği yerler ve bu bizim için büyük önem arz ediyor. Sarıyer meydan için şu an incelemelerimizi sürdürüyoruz, burada bir takım izinlerimiz vardı onlarla alakalı çalışmalarımızı yaptık, diğer alanlarla alakalı programlamamızı sürdürüyoruz yakın zamanda çalışmalara başlayacağız" dedi.

MEYDAN DÜZENLEMESİNDE İKİ YENİ MÜJDE DAHA

Sarıyer Merkez'de yapılacak olan çalışmanın çok önemli ve üzerinde uzun zamandır durulan bir proje olduğunu belirten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise şunları söyledi:

"Burada bazı alanlarda çökmeler var bu çökmelerin güçlendirilmesi ve tahkim edilmesi gerekiyor. Bunun bile izinleri beş ay kadar sürebiliyor. Biz tüm aşamaları emek vererek sonlandırdık. Şimdi de kolay kısma geldik diyebiliriz. Buranın kısa sürede toparlanacağını düşünüyorum. Alanda zaten bir meydan vardı ama insanların kullanımına çok da elverişli bir meydan değildi, artık daha konforlu bir alan yaratmayı planlıyoruz. Burası çok önemli ve tabii ki hedefimiz kısa sürede bitirmek. Sarıyer Meydan'da yapılacak olan düzenleme çalışmasının içerisinde balıkçılar çarşısı da yer alacak. Bunun yanı sıra Maden Muhtarlığının yakınında da çok güzel bir balık satış yeri yapmayı planlıyoruz."