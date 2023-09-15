Sarıyer'de Zıpkınla Dalış Yapan Genç Adamın Cesedi Bulundu

Sarıyer Yeniköy Sahili'nde balık avlamak için denize zıpkınla dalan İsa Kulaç'ın cesedi, 3 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu. Ceset, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de balık avlamak için zıpkınla denize dalış yaptıktan sonra kaybolan genç adamın cesedi 3 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Sarıyer Yeniköy Sahili'nde 12 Eylül'de balık tutmak için denize zıpkınla dalan İsa Kulaç (31) su yüzeyine çıkmayınca vatandaşlar tarafından yetkililere haber verilmişti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlatmış ancak Kulaç'a ulaşılamamıştı. 3 gündür devam eden arama çalışmaları sonuç vermezken, bugün Yeniköy açıklarında avlanan balıkçılar deniz yüzeyinde bir erkek cesedi fark etti. Ceset balıkçı teknesine alınarak, yetkililere haber verildi. Yapılan incelemede cesedin 3 gün önce kaybolan İsa Kulaç'a ait olduğu belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL