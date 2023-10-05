Sarıyer'de yüksekten düşen kişi kurtarıldı

Sarıyer'de yüksekten düştüğü kayalık bölgede yaralanan ve 5 gün boyunca mahsur kalan kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, hastaneye sevki deniz yoluyla yapıldı.

Sarıyer'de yüksekten düştüğü kayalık bölgede yaralanarak 5 gün mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Garipçe Mahallesi'ndeki ormanlık alana piknik yapmak için gelenler yerde yaralı halde bir kişiyi görmeleri üzerine durumu ekiplere bildirdi.

Sağlık ekipleri, bacaklarında kırıklar olduğu için hareket edemeyen yaralıya bulunduğu yerde müdahale etti.

Ekipler, arazi şartları nedeniyle hastaneye sevki deniz yoluyla yapılması uygun görülen yaralının nakli için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne haber verdi.

Genel Müdürlüğe bağlı ekiplerce kıyıya yanaşan bota alınan kişi hastaneye kaldırıldı.

İsminin Remzi G. olduğu öğrenilen yaralının 1 Ekim'de geldiği bölgede tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralandığı belirtildi.

Remzi G'nin yanında telefonu bulunmadığı için yetkilileri ve yakınlarını haberdar edemediği aktarıldı.

Bu arada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rumeli Feneri Bağlar mevkisindeki yaralı vatandaşın TAHLİSİYE-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca alınarak Rumeli Feneri'nde sağlık ekiplerine emniyetle teslim edildiği bildirildi.