Sarıyer'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

SARIYER'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki labut şeklindeki tabelaya vurarak takla attı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan labut şeklindeki tabelaya çarptı. Hızla tabelaya çarpan otomobil önce havalandı ardından da takla attı. Otomobil bu sırada kaldırımda park halinde bulunan başka bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Takla atan otomobilin içinde sıkışan kadın sürücüyü vatandaşlar kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki labut şeklindeki tabelaya çarpması ardından da takla attığı anlar görülüyor.