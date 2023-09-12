Sarıyer'de Orman Yangını Söndürüldü
Sarıyer'de Ayazağa'daki ormanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri tarafından büyümeden söndürüldü.
SARIYER'DE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Yılmaz OKUR / İSTANBUL, - SARIYER'de ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Sarıyer Ayazağa'daki ormanda saat 18.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerine, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Ormanlık alandaki yangın, cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam