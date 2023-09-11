Sarıyer'de orman yangını: Helikopter müdahale etti

Sarıyer Ayazağa'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sarıyer'de korkutan orman yangını: Helikopter havadan müdahale etti

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.