Sarıyer'de Metruk Binanın Çatısında Yangın Çıktı

SARIYER'de 2 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda söndürdü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Suşehrililer Sokak'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısında çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.