Sarıyer'de Kumaş Yüklü TIR Alev Alev Yandı

SARIYER'de otoyolda seyir halinde bulunan kumaş yüklü TIR alev alev yandı. TIR'daki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, TIR'da hasar oluştu.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu 18. Viyadük üzerinde seyir halindeki TIR'da çıktı. Otoyolda Ankara istikametine ilerleyen ve Batman'a gittiği öğrenilen 47 AAF 636 plakalı kumaş yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. TIR'ın şoförü alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine trafik jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından TIR'da büyük çaplı hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.