Sarıyer'de Kumaş Yüklü TIR Alev Alev Yandı
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Yaşam Haberleri
Sarıyer'de seyir halinde bulunan kumaş yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. TIR'da büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde seyir halindeki kumaş yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sarıyer mevkisinde 47 AAF 636 plakalı kumaş yüklü tırda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma görevlileri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam