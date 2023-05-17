Sarıyer'de köpeği kamyonete iple asarak yolculuk yapan sürücü tepki çekti

Sarıyer'de tepki çeken görüntü: Köpeği kamyonete iple asarak yolculuk yaptı

İSTANBUL - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir sürücünün köpeği iple kamyonetin yanına asarak yolda ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Dehşete düşüren görüntüler tepki çekti.

Olay, Sarıyer ilçesi Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Köpeği arabanın yanına asılı halde bağlayarak seyahat eden otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Gördüğü dehşete kayıtsız kalamayan vatandaş ise o anları kameraya aldı.