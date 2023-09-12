Sarıyer'de kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor

SARIYER'de arkadaşları ile birlikte yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları 6 gündür sürüyor.

Kısırkaya Plajı'nda 7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Yapılan bütün çalışmalara rağmen Keskin bulunamamıştı. Keskin'i arama çalışmaları kayboluşunun 6. günün de sürüyor. Bugün, önceki günlere göre denizin daha sakin olmasını da fırsat bilen ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarına, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Polis Sualtı Arama Kurtarma, İBB Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ve Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekipleri katılırken, Keskin'in yakınları da plajda bekliyor.

"EVE GİDEMİYORUZ"

Berat Keskin'in amcası Fesih Keskin, ? Şu anda aramalar hızlı bir şekilde devam ediyor, altı gündür biz burada bekliyoruz, bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Yetkililer, ellerinde ne imkan varsa, bu kadar insan burada perişan, gece gündüz bu toprağın içinde kalıyoruz, hiç birimiz eve gidemiyoruz. Çok üzüntülüyüz, bize yardımcı olsunlar. Devletin ne imkanı varsa burada harcasınlar, bu cenazeyi bir an önce bulalım" dedi.